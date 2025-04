Trump vede Netanyahu e annuncia colloqui diretti con Teheran | È per il bene dell’Iran che si concludano in modo positivo

Netanyahu torna per la seconda volta alla Casa Bianca da quando l’inquilino è Donald Trump. A un anno e mezzo dall’atroce attacco di Hamas, dopo il fallimento della fragile tregua e la ripresa dei violenti raid contro Gaza, è stata l’occasione per il presidente americano di annunciare che sabato Washington inizierà colloqui “diretti e di alto livello” con l’Iran per un nuovo accordo sul nucleare. Già nelle settimane precedenti Trump aveva “avvertito” Teheran della necessità di un’intesa pena un “intervento militare terribile”. L’Iran è stato uno dei paesi inclusi nei famigerati ordini esecutivi di febbraio ed è un pallino del tycoon.Annullata la conferenza ufficiale nella East Room, i due leader hanno comunque risposto per oltre mezz’ora alle domande dei giornalisti su tutto, dai dazi alla situazione in Medio Oriente. Ilfattoquotidiano.it - Trump vede Netanyahu e annuncia colloqui diretti con Teheran: “È per il bene dell’Iran che si concludano in modo positivo” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Il premier israeliano Benjamintorna per la seconda volta alla Casa Bianca da quando l’inquilino è Donald. A un anno e mezzo dall’atroce attacco di Hamas, dopo il fallimento della fragile tregua e la ripresa dei violenti raid contro Gaza, è stata l’occasione per il presidente americano dire che sabato Washington inizieràe di alto livello” con l’Iran per un nuovo accordo sul nucleare. Già nelle settimane precedentiaveva “avvertito”della necessità di un’intesa pena un “intervento militare terribile”. L’Iran è stato uno dei paesi inclusi nei famigerati ordini esecutivi di febbraio ed è un pallino del tycoon.Annullata la conferenza ufficiale nella East Room, i due leader hanno comunque risposto per oltre mezz’ora alle domande dei giornalisti su tutto, dai dazi alla situazione in Medio Oriente.

Netanyahu per la seconda volta alla Casa Bianca, Trump annuncia colloqui “diretti e di alto livello” sull’Iran - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu torna per la seconda volta alla Casa Bianca da quando l’inquilino è Donald Trump. A un anno e mezzo dall’atroce attacco di Hamas, dopo il fallimento della frag ... (ilfattoquotidiano.it)

Trump vede Netanyahu, ma annulla la conferenza stampa - Sbarcato negli Stati Uniti direttamente da una visita in Ungheria, il premier israeliano ha avuto un colloquio anche con il segretario al Commercio Howard Lutnick e il rappresentante per il Commercio ... (informazione.it)

Netanyahu incontra di nuovo Trump a Washington - Israele e Trump sono allineati su Gaza, sull’Iran non ragionano allo stesso modo. I tempi per l’attacco per fermre Teheran ... (ilfoglio.it)