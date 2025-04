Trump riceve Netanyahu e annuncia | Colloqui diretti con l' Iran sabato

sabato inizieranno Colloqui diretti con l'Iran. Speriamo abbiano successo. Siamo in un territorio pericoloso, è per il bene dell'Iran che i Colloqui si concludano in modo positivo", così Donald Trump alla Casa Bianca con Benjamin Netanyahu. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Trump riceve Netanyahu e annuncia: “Colloqui diretti con l'Iran sabato” Leggi su Liberoquotidiano.it (Agenzia Vista) Usa, 08 aprile 2025 "inizierannocon l'. Speriamo abbiano successo. Siamo in un territorio pericoloso, è per il bene dell'che isi concludano in modo positivo", così Donaldalla Casa Bianca con Benjamin. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

