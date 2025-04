Trump punta a Gaza 52 Stato | ' Forza di pace' Usa nella Striscia ; il preludio per basi militari fronte Iran e Russia e nuovo canale di Suez - VIDEO

Trump, durante il colloquio avuto con Netanyahu, ha definito la Striscia di Gaza come un territorio da controllare e possedere, una sorta di canale di Suez 2, per porre basi militari fronte Iran e Russia Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante l’incontro con il primo min Ilgiornaleditalia.it - Trump punta a Gaza 52° Stato: "'Forza di pace' Usa nella Striscia"; il preludio per basi militari fronte Iran e Russia e nuovo canale di Suez - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it Donald, durante il colloquio avuto con Netanyahu, ha definito ladicome un territorio da controllare e possedere, una sorta didi2, per porreIl presidente degli Stati Uniti, Donald, durante l’incontro con il primo min

«Gaza agli Usa dopo la guerra». Trump irrita i Paesi arabi. Nuovo Medio Oriente Trump delira su Gaza, ma gli arabi non hanno un piano alternativo (tranne i sauditi). Per risolvere i conflitti in medio oriente e Ucraina, Trump punta su Riad. Musk smentisce la minaccia di stop a Starlink per l’Ucraina. Hamas consegna sei ostaggi israeliani. Media: Trump punta su Hamas per negoziati. In corso la verifica sulla condizione degli ostaggi - Fonti israeliane e internazionali hanno riferito alla tv pubblica Kan che"Hamas è più vicino che mai a un accordo". Abramo alla base del triangolo di Gaza: Trump, Netanyahu, Mohammed bin Salman (di J. Cingoli). Ne parlano su altre fonti

Donald Trump rilancia il piano per Gaza: “Proprietà immobiliare preziosa, i palestinesi potrebbero spostarsi” - Donald Trump è tornato a parlare del suo piano per Gaza nel corso dell'incontro col premier israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca: "È un ... (fanpage.it)

Gaza: Trump ribadisce il suo folle piano di deportare i palestinesi per prendersi la Striscia e fare resort - Donald Trump, durante un incontro con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, ha ribadito il suo piano per Gaza, continuando a trattare i palestinesi non come esseri umani, ma come se fossero pacchi ... (globalist.it)

Trump su Gaza: “Non so perché Israele l’abbia data ai palestinesi, è la terra più pericolosa al mondo” - Trump su Gaza: "Non so perché Israele l'abbia data ai palestinesi, è la terra più pericolosa al mondo". Il video. (blitzquotidiano.it)