Trump prepara la smobilitazione dall’Europa | Pronto a ritirare 10mila soldati Usa da Polonia e Romania

Gli Stati Uniti potrebbero prestomigliaia di. Secondo quanto riferito da diverse fonti accreditate a Nbc News, si starebbe ragionando sul richiamo di circauomini attualmente dispiegati in Europa orientale, in particolare: circa la metà di quelle 20mila truppe che l’Amministrazione Biden decise di schierare a tutela della Nato all’indomani dell’invasione russa dell’Ucraina, nel febbraio 2022. Il Pentagono non ha commentato l’indiscrezione, ma un portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa ha detto che «il Presidente è costantemente impegnato a rivedere i dispiegamenti e le priorità per assicurarsi di porre l’America davanti a tutto (America First)». Tutt’altro che una smentita, dunque. D’altra parte da mesi Donaldva dicendo che gli europei devono farsi carico della propria sicurezza da soli.