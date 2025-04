Secoloditalia.it - Trump prepara accordi su misura per ogni Paese che vuole trattare. Da domani dazi del 104% alla Cina

Stop and go, faccia feroce con Pechino, “se lanon sarà gentile con gli Usa”, ma anche il telefono del presidentesempre in ascolto in caso di trattative. Sono le ultime notizie in arrivo dCasa Bianca sulla partita deidopo il terremoto delle Borse. Sarebbero 70 i Paesi nel mondo che hanno già chiesto agli Stati Uniti di negoziare sulle nuove tariffe introdotte dal presidente Usa. Lo ha reso noto la portavoce della Casa Bianca, Karolinea Leavitt in un briefingCasa Bianca. Incontrando la stampa ha assicurato la disponibilità del presidente e del suo team a parlare con i diversi Paesi, a rispondere alle loro telefonate, dato per “non negoziabile” il principio di risolvere il disavanzo commerciale che ha messo ilin crisi per “offrire benefici ai lavoratori americani”.