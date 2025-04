Trump per una volta la Corte Suprema gli dà ragione

Corte Suprema ha sostenuto lo Stato di diritto nella nostra nazione, permettendo a un Presidente, chiunque esso sia, di mettere in sicurezza i nostri confini e di proteggere le nostre famiglie e il nostro stesso Paese. Un grande giorno per la giustizia in America!». Con il tono a cui ci ha ormai abituato, Donald Trump annuncia la decisione della Corte Suprema di autorizzare il Presidente ad utilizzare l’Alien Enemies Act per deportare i membri di alcune gang dell’America latina, come la venezuelana Tren de Aragua e la salvadoregna MS13. L’Alien Enemies Act è una legge del 1798 che consente al Presidente di far detenere, trasferire o deportare i cittadini di Paesi considerati nemici durante periodi di guerra dichiarata. Originariamente concepita per affrontare il rischio di alleanze tra immigrati e potenze ostili, la legge è stata utilizzata solamente in tre occasioni: durante la Guerra del 1812 contro l’Impero Britannico e durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Panorama.it - Trump, per una volta la Corte Suprema gli dà ragione Leggi su Panorama.it «Laha sostenuto lo Stato di diritto nella nostra nazione, permettendo a un Presidente, chiunque esso sia, di mettere in sicurezza i nostri confini e di proteggere le nostre famiglie e il nostro stesso Paese. Un grande giorno per la giustizia in America!». Con il tono a cui ci ha ormai abituato, Donaldannuncia la decisione delladi autorizzare il Presidente ad utilizzare l’Alien Enemies Act per deportare i membri di alcune gang dell’America latina, come la venezuelana Tren de Aragua e la salvadoregna MS13. L’Alien Enemies Act è una legge del 1798 che consente al Presidente di far detenere, trasferire o deportare i cittadini di Paesi considerati nemici durante periodi di guerra dichiarata. Originariamente concepita per affrontare il rischio di alleanze tra immigrati e potenze ostili, la legge è stata utilizzata solamente in tre occasioni: durante la Guerra del 1812 contro l’Impero Britannico e durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale.

Usa, la Corte suprema consente la legge di guerra per espulsioni - Vittoria temporanea per Donald Trump sulle deportazioni. La Corte suprema americana ha autorizzato il presidente a utilizzare l'Alien Enemies Act, la legge di guerra del 1798 invocata dall'amministraz ... (msn.com)

Wisconsin, la sconfitta di Trump e Musk: i democratici vincono con Susan Crawford - La vittoria di Susan Crawford alla Corte Suprema del Wisconsin rappresenta un duro colpo per Donald Trump e Elon Musk. Il risultato, ottenuto in un’elezione senza precedenti per costi ... (msn.com)

Per Trump e per Tesla. Perché Elon Musk punta forte sul voto sulla Corte Suprema del Wisconsin - Secondo il first buddy della Casa Bianca è addirittura in gioco "il futuro della civiltà" e non bada a spese per far recuperare consensi al ... (huffingtonpost.it)