Trump-Musk finisce male? Dazi rumors clamorosi

Trump a chi prevedeva un passo indietro rapido della Casa Bianca sui Dazi. Ma la verità è che anche nell'inner circle del presidente c'è chi chiede una parziale retromarcia. A cominciare da Elon Musk. Mister X avrebbe cercato di convincere Trump ad adottare una linea più morbida, ovvero a evitare di introdurne altri. Lo scrive il Washington Post citando a condizione di anonimato due fonti ben informate su colloqui privati tra i due, secondo le quali però i tentativi del super consigliere al momento non stanno avendo successo. Solo ieri, infatti, il presidente americano ha annunciato ulteriori Dazi del 50 per cento sulle importazioni dalla Cina. Musk, nel frattempo, ha pubblicato un video su X in cui l'economista Milton Friedman lodava i benefici della cooperazione commerciale internazionale. Liberoquotidiano.it - Trump-Musk, finisce male? Dazi, rumors clamorosi Leggi su Liberoquotidiano.it "Ci sottovalutano", ha risposto Donalda chi prevedeva un passo indietro rapido della Casa Bianca sui. Ma la verità è che anche nell'inner circle del presidente c'è chi chiede una parziale retromarcia. A cominciare da Elon. Mister X avrebbe cercato di convinceread adottare una linea più morbida, ovvero a evitare di introdurne altri. Lo scrive il Washington Post citando a condizione di anonimato due fonti ben informate su colloqui privati tra i due, secondo le quali però i tentativi del super consigliere al momento non stanno avendo successo. Solo ieri, infatti, il presidente americano ha annunciato ulterioridel 50 per cento sulle importazioni dalla Cina., nel frattempo, ha pubblicato un video su X in cui l'economista Milton Friedman lodava i benefici della cooperazione commerciale internazionale.

Prodi su Trump: "Se mantiene le promesse, finisce male". Trump sostiene Elon Musk ed annuncia: compro una Tesla.

