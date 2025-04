Trump | I russi bombardano come pazzi l' Ucraina situazione terribile

Tgcom24.mediaset.it - Trump: "I russi bombardano come pazzi l'Ucraina, situazione terribile" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Mosca annuncia l'avanzata su Sumy ma Kiev smentisce. Zelensky: "Pericoloso il silenzio del Cremlino che uccide i bambini"

