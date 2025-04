Trump | Colloqui diretti con l' Iran sul nucleare sabato importante meeting per un accordo vediamo cosa accadrà - VIDEO

Colloqui sono già in corso e che continueranno Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti hanno avviato dei Colloqui diretti con l'Iran sul nucleare. Durante l'incontro con il premier israeliano Netanyahu, il tycoon ha riferito: "Abbiamo Colloqui diretti con Ilgiornaleditalia.it - Trump: "Colloqui diretti con l'Iran sul nucleare, sabato importante meeting per un accordo, vediamo cosa accadrà" - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it Il tycoon ha annunciato che isono già in corso e che continueranno Donaldha annunciato che gli Stati Uniti hanno avviato deicon l'sul. Durante l'incontro con il premier israeliano Netanyahu, il tycoon ha riferito: "Abbiamocon

