Metropolitanmagazine.it - Trump applicherà, da domani dazi, al 104% contro la Cina

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Gli Stati Uniti applicherannoalladadal momento che Pechino, contrariamente a quanto richiesto dal presidente Donald, non ha ritirato le suemisure. Lo ha confermato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, nel briefing con i media.“Il presidente rimane convinto che ladebba fare un accordo commerciale con gli Stati Uniti e che sia un errore rispondere aiintrodotti dagli Usa con analoghe misure”, ha spiegato la portavoce. “sarà incredibilmente gentile se lasarà disponibile a negoziare”, ha aggiunto.Ieri un funzionario della Casa Bianca aveva chiarito alla Cnbc che se entrassero in vigore iaggiuntivi minacciati dal presidente Donald, l’aliquota totale per lasarebbe diventata del. Il presidente, infatti, aveva annunciato tariffe al 34% per Pechino la scorsa settimana durante il suo discorso al Rose Garden che si sommavano aidel 20% già in vigore.