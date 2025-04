Quotidiano.net - Truffe sui contratti luce e gas: il 20% degli italiani a rischio con call center e agenti porta a porta

Un fenomeno preoccupante sta prendendo piede nel settore energetico italiano: il 20% deie gas viene attivato attraverso chiamate non richieste o visite di, modalità che espongono i consumatori a un altodi truffa. A segnalarlo è ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in un'indagine condotta nel 2024. Molto spesso, dietro questi canali si celano organizzazioni terze, che attivano cosìe gas non vantaggiosi e spesso all’insaputa del cliente, oppure veri e propri truffatori, che tentano di estorcere denaro con l’inganno o di rubare in casa. I copioni utilizzati, ad ogni modo, sono ricorrenti: spesso dichiarano un errore in bolletta, si spacciano per finti dipendenti del distributore di zona o di enti pubblici, per falsidei fornitori di energia o per presunti tecnici del contatore.