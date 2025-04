Truffe milionarie in tutta Europa | arrestato ricercato all’aeroporto di Fiumicino

Leggi su Ilfaroonline.it

, 8 aprile 2025 – Era destinatario di un mandato di cattura europeo in quanto ritenuto il vertice di un sodalizio criminale implicato in una serie dimesse a segno in patria ed in, un cittadino francese tratto in arresto dalla Polizia di Statodi.L’uomo, giuntodia bordo di un volo in arrivo da Tel Aviv (Israele), è stato immediatamente rintracciato da personale dell’Ufficio di Polizia Giudiziaria della Polizia di Frontiera Aerea diche ne ha notato la somiglianza fisica con il, segnalato dalle Autorità francesi tramite i canali di collaborazione internazionali Interpol. Condotto negli Uffici di Polizia per approfondimenti, il francese è stato trovato in possesso di un secondo passaporto, israeliano, accuratamente occultato all’interno della propria calzatura, sotto la soletta plantare, rispetto al quale non è riuscito a fornire spiegazioni.