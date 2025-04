Ilgiorno.it - Truffati, recuperati 38mila euro

Leggi su Ilgiorno.it

L’operatore al telefono gli aveva messo fretta e timore, inventando un’urgenza da parte del figlio durante una transazione immobiliare. I due pensionati, marito e moglie di 65 e 61 anni residenti in Altolago, quando hanno ricevuto la telefonata a inizio settembre, erano convinti di aver a che fare con un agente di polizia postale. Hanno così seguito le istruzioni e proceduto a un bonifico istantaneo di 49mila. Ma quella telefonata arrivava da un truffatore, al quale tuttavia, grazie al tempestivo intervento dei carabinieri di Gravedona e del sostituto procuratore di Como Antonia Pavan, sono stati sequestrati, restituiti alle vittime in brevissimo tempo. Il falso poliziotto al telefono, ha raccontato ai due coniugi che il figlio, a causa di un hackeraggio del suo profilo, aveva lo Spid bloccato, e non poteva quindi procedere all’acquisto di un immobile a Caserta, per il quale serviva urgentemente il denaro.