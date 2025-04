Ilfattoquotidiano.it - “Troppo divertente per non condividerlo”: l’ex premier britannico Boris Johnson è stato morso a sorpresa da uno struzzo durante un safari – IL VIDEO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

una gita inda unoprimo ministroera in auto con la famiglia, finestrino abbassato, figlio in braccio. Nel, girato dalla moglie Carrie e pubblicato su Instagram, si vede l’animale avvicinarsi e colpirlo con una beccata rapida. Nessuno si è fatto male. Carrie ha scritto: “Eraper non”. Il punto esatto delnon èindicato, ma secondo la stampa inglese la famiglia era in vacanza in Texas.Le immagini mostranosorpreso, mentre prova a proteggere il bambino e a scacciare l’animale. Un attimo e losi allontana. Ilè diventato virale, rilanciato dai media e commentato online. “Loha colpito chi di solito fa finta di niente”, ha scritto un utente. Nessun allarme, solo una scena stravagante.