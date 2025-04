Troppe sostanze chimiche dannose | scatta il sequestro per 25mila paia di infradito

sequestro di merce risultata non conforme agli standard di sicurezza è scattato sul territorio di Aprilia da parte della sezione operativa dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.Si tratta in particolare di ben 25mila paia di infradito. Calzature che, in seguito a un accurato.

