Tron Ares | Ritorno nel Grid? Sam Flynn Kevin Flynn e il Mistero di Jared Leto

Grid? L'attesa per Tron: Ares, in uscita il 10 ottobre 2025, è alle stelle, e le domande sul destino dei personaggi storici si fanno sempre più insistenti. Le teorie dei fan impazzano sul web, specialmente riguardo a un possibile, grande Ritorno: quello di Sam Flynn, il protagonista di Tron: Legacy interpretato da Garrett Hedlund. Cosa bolle in pentola nel mondo digitale? Sam Flynn: Da Eroe Digitale a Leader Visionario? Immagina: Sam Flynn potrebbe non essere più solo il giovane avventuriero che conosci. Le voci suggeriscono che abbia preso le redini dell'azienda di suo padre, Kevin Flynn. Insieme a Quorra, potrebbe star lavorando per usare la tecnologia avanzata a fin di bene, portando avanti l'eredità paterna. Si dice anche che la sua esperienza nel Grid lo abbia reso previdente sui pericoli dell'espansione digitale.

