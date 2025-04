Tron | Ares il regista rivela intriganti dettagli sulla trama

Leggi su Cinefilos.it

, ilIl primo trailer diè uscito sabato e, finora, la risposta sembra essere stata estremamente positiva. Mentre ilJoachim Rønning sembra adottare un nuovo approccio audace al franchise, gli effetti visivi sono impressionanti e la storia ha incuriosito i fan.Il seguito di: Legacy vedràdi Jared Leto, un’intelligenza artificiale canaglia, portare La Griglia nel mondo reale. Parlando con Empire Online (tramite SFFGazette.com), Rønning ha gettato nuova luce su cosa aspettarsi dal personaggio e su come si inserisce nel futuro di. “Per non essere troppo banale, ma l’ho sempre pensato un po’ come Pinocchio”, ha spiegato il. “vuole essere un vero bambino. Abbiamo parlato molto del fatto che fosse quasi un neonato, che scoprisse il mondo per la prima volta, e di come volevamo che il pubblico vedesse il mondo attraverso i suoi occhi.