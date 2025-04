Tron | Ares il personaggio di Jared Leto è come Pinocchio parola del regista

Tron: Ares, il regista Joachim Ronning ha parlato con Empire Online del personaggio di Jared Leto, il programma che entra nel mondo reale, nel processo inverso a quello finora rappresentato nella saga. Comingsoon.it - Tron: Ares, il personaggio di Jared Leto è come Pinocchio, parola del regista Leggi su Comingsoon.it Dopo la diffusione del trailer di, ilJoachim Ronning ha parlato con Empire Online deldi, il programma che entra nel mondo reale, nel processo inverso a quello finora rappresentato nella saga.

Tron: Ares, il personaggio di Jared Leto è come Pinocchio, parola del regista. Tron: Ares, il primo trailer del nuovo film della saga fantascientifica. Tron: Ares, nel trailer Jeff Bridges torna come Kevin Flynn, mentre l'Ares di Jared Leto si dà alla fuga. Jared Leto sarà Skeletor nel nuovo "Masters of the Universe". Tron: Catalyst - il trailer con la data di uscita. Tron: Ares, grandi novità per il cast del nuovo film. E c’è un gradito ritorno! [FOTO]. Ne parlano su altre fonti

Tron: Ares, il personaggio di Jared Leto è come Pinocchio, parola del regista - Dopo la diffusione del trailer di Tron: Ares, il regista Joachim Ronning ha parlato con Empire Online del personaggio di Jared Leto, il programma che entra nel mondo reale, nel processo inverso a ... (comingsoon.it)

Tron: Ares, Jared Leto nel primo spettacolare trailer sulle note dei Nine Inch Nails - 15 anni dopo l'ultima avventura, Tron: Ares continua l'epico e spettacolare racconto su IA e umanità con i nuovi Nine Inch Nails in sottofondo ... (msn.com)

Tron: Ares , tra Jared Leto super villain e la musica dei Nine Inch Nails, è già di culto - Dopo l'entusiasmante annuncio ufficiale al CinemaCon di Las Vegas 2025, Tron: Ares è pronto a riportare in scena le incredibili suggestioni di un franchise nato negli anni Ottanta e ancora oggi tra i ... (informazione.it)