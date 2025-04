Tribunale di Roma sospende la revoca Mei torna presidente di Enasarco

Roma (ITALPRESS) – Alfonsino Mei torna ad essere presidente di Enasarco. La Sezione imprese del Tribunale di Roma (Flora Mazzaro) ha infatti sospeso in via cautelare la revoca che era stata decisa il 9 ottobre scorso dal Cda.La revoca “era già ritenuta illegittima dai ministeri vigilanti”, si legge in una nota, “ed era intervenuta nonostante gli eccezionali risultati ottenuti nella gestione del patrimonio della Fondazione. Enasarco, infatti, sotto la presidenza di Alfonsino Mei ha visto aumentare i propri utili in modo esponenziale, passando dai circa 50 milioni di euro del 2020 ai 567 milioni di euro del 2024”.“Quanto è accaduto non mi fermerà, continuerò la mia battaglia a tutela del patrimonio dell’Ente e, quindi, delle pensioni degli iscritti”, ha affermato Mei dopo aver appreso del provvedimento favorevole. Unlimitednews.it - Tribunale di Roma sospende la revoca, Mei torna presidente di Enasarco Leggi su Unlimitednews.it (ITALPRESS) – Alfonsino Meiad esseredi. La Sezione imprese deldi(Flora Mazzaro) ha infatti sospeso in via cautelare lache era stata decisa il 9 ottobre scorso dal Cda.La“era già ritenuta illegittima dai ministeri vigilanti”, si legge in una nota, “ed era intervenuta nonostante gli eccezionali risultati ottenuti nella gestione del patrimonio della Fondazione., infatti, sotto la presidenza di Alfonsino Mei ha visto aumentare i propri utili in modo esponenziale, passando dai circa 50 milioni di euro del 2020 ai 567 milioni di euro del 2024”.“Quanto è accaduto non mi fermerà, continuerò la mia battaglia a tutela del patrimonio dell’Ente e, quindi, delle pensioni degli iscritti”, ha affermato Mei dopo aver appreso del provvedimento favorevole.

