Trevisani | Se io fossi un tifoso del Milan sarei inca**ato! Ecco il motivo

Trevisani ha condiviso le sue riflessioni sul Milan Pianetamilan.it - Trevisani: “Se io fossi un tifoso del Milan sarei inca**ato!” Ecco il motivo Leggi su Pianetamilan.it Durante l’episodio del podcast ‘Fontana di Trevi, Riccardoha condiviso le sue riflessioni sul

Trevisani: “Se io fossi un tifoso del Milan sarei inca**ato!” Ecco il motivo. Trevisani: “Se fossi tifoso del Milan sarei già impazzito! Ecco perché”. Milan, Trevisani: “Fonseca non è capace, Conceicao deludente. Maldini e Massara …”. Gabbia sicuro: “Abbiamo margini importanti! Stiamo lavorando su un aspetto”. Trevisani: «Se fossi tifoso del Milan sarei inca**ato». Ne parlano su altre fonti

Trevisani: «Se fossi tifoso del Milan sarei inca**ato. In un campionato come questo…» - Trevisani a Fontana di Trevi ha mosso critiche pesanti al Milan. Le scelte sugli allenatori hanno compromesso la stagione di un’ottima squadra Nel corso di ‘Fontana di Trevi’ podcast tramesso sul cana ... (milannews24.com)

Trevisani: «Fonseca non è un allenatore per l’Italia. Su Conceicao vi dico questo» - Trevisani critica pesantemente Paulo Fonseca e Sergio Conceicao. Il giornalista senza mezzi termini sui due tecnici Nel corso di ‘Fontana di Trevi’ podcast tramesso sul canale YouTube di Cronache di S ... (milannews24.com)

Trevisani: "Come finirà Milan-Inter di Coppa Italia? Faccio un pronostico" - Intervenuto ai microfoni di Pressing, Riccardo Trevisani ha criticato così le ultime ... è una cosa che non c'entra niente col pallone. Io spero che venga ricattato per non farlo giocare. (areanapoli.it)