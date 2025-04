Trevisani è fiducioso per la rincorsa Champions della Juve | Se è la squadra vista in quella partita può farcela

JuventusNews24Trevisani, giornalista, ha espresso il suo parere sulla corsa per un posto in Champions League: la Juve c’è e può essere favorita da questo fattore!La Juve può centrare la qualificazione per la prossima edizione della Champions League. Lo ha detto Riccardo Trevisani negli studi di Mediaset. Ecco il suo pensiero, che si ricollega al secondo tempo della partita contro la Roma.PAROLE – «Ci sono sei squadre in sei punti e l’Atalanta è passata dalla corsa scudetto ad essere rimpolpata in questo gruppo e rischia veramente di non arrivare tra le prime quattro, soprattutto se la Juve è quella del primo tempo più che quella del secondo. Sono tutti in difficoltà in questo momento, l’Atalanta non va neanche spingendola e la squadra che ho visto meglio giocare di tutto il gruppo è stata la Fiorentina ieri a San Siro». Juventusnews24.com - Trevisani è fiducioso per la rincorsa Champions della Juve: «Se è la squadra vista in quella partita, può farcela» Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, giornalista, ha espresso il suo parere sulla corsa per un posto inLeague: lac’è e può essere favorita da questo fattore!Lapuò centrare la qualificazione per la prossima edizioneLeague. Lo ha detto Riccardonegli studi di Mediaset. Ecco il suo pensiero, che si ricollega al secondo tempocontro la Roma.PAROLE – «Ci sono sei squadre in sei punti e l’Atalanta è passata dalla corsa scudetto ad essere rimpolpata in questo gruppo e rischia veramente di non arrivare tra le prime quattro, soprattutto se ladel primo tempo più chedel secondo. Sono tutti in difficoltà in questo momento, l’Atalanta non va neanche spingendola e lache ho visto meglio giocare di tutto il gruppo è stata la Fiorentina ieri a San Siro».

