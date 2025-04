Trentini Meloni chiama la mamma del cooperante arrestato in Venezuela | Lavoriamo per portarlo a casa

Meloni ha telefonato alla madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela dalla metà di novembre scorso. Le fonti di Palazzo Chigi hanno confermato la conversazione tra la premier e Armanda Colusso, rivelata da Il Gazzettino, sottolineando che il governo è al lavoro per riportare a casa il 46enne veneziano. L’operatore ong si trova in carcere Caracas dal 15 novembre dello scorso anno. A mettere in contatto diretto la premier e la donna è stato il senatore veneziano di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, che sta seguendo la vicenda da vicino dando supporto alla famiglia.Trentini, Meloni telefona alla mamma del cooperanteL’avvocato di Trentini, Alessandra Ballerini, ha spiegato che l’uomo si trovava in Venezuela per una missione con l’ ong Humanity e Inclusion per consegnare aiuti umanitari alle persone con disabilità. Secoloditalia.it - Trentini, Meloni chiama la mamma del cooperante arrestato in Venezuela: “Lavoriamo per portarlo a casa” Leggi su Secoloditalia.it La presidente del Consiglio Giorgiaha telefonato alla madre di Alberto, ilitaliano detenuto indalla metà di novembre scorso. Le fonti di Palazzo Chigi hanno confermato la conversazione tra la premier e Armanda Colusso, rivelata da Il Gazzettino, sottolineando che il governo è al lavoro per riportare ail 46enne veneziano. L’operatore ong si trova in carcere Caracas dal 15 novembre dello scorso anno. A mettere in contatto diretto la premier e la donna è stato il senatore veneziano di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, che sta seguendo la vicenda da vicino dando supporto alla famiglia.telefona alladelL’avvocato di, Alessandra Ballerini, ha spiegato che l’uomo si trovava inper una missione con l’ ong Humanity e Inclusion per consegnare aiuti umanitari alle persone con disabilità.

Meloni chiama la madre di Trentini: “Continuiamo a lavorare per lui”. Trentini, Meloni chiama la mamma del cooperante arrestato in Venezuela: "Lavoriamo per portarlo a casa". Alberto Trentini, la premier Meloni chiama la madre del cooperante in carcere a Caracas: «Al lavoro per portarlo a casa». Giorgia Meloni chiama la mamma di Alberto Trentini: «Il governo è al lavoro per riportarlo a casa». Giorgia Meloni chiama la madre di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela da 5 mesi: trattativa delicata. Meloni chiama la madre di Alberto Trentini: "Lavoriamo per riportarlo a casa". Ne parlano su altre fonti

Giorgia Meloni chiama la mamma di Alberto Trentini: «Il governo è al lavoro per riportarlo a casa» - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha contattato telefonicamente Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano di 45 anni originario del Lido di Venezia, detenuto in un. (msn.com)

Meloni chiama la madre di Trentini: “Continuiamo a lavorare per lui” - Giorgia Meloni ha contattato personalmente al telefono Armanda Colusso, la mamma di Alberto Trentini, il cooperante italiano, originario del Lido di Venezia, che si trova in carcere a Caracas dal 15 n ... (repubblica.it)

Giorgia Meloni ha chiamato la mamma di Alberto Trentini, il cooperante in carcere a Caracas: “A lavoro per riportarlo a casa” - Giorgia Meloni ha telefonato ad Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano in carcere a Caracas ... (dire.it)