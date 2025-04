Tremonti I dazi sono la fine del whatever mistake

Tremonti, presidente della commissione Esteri della Camera, intervistato dal direttore di Milano Finanza, Roberto Sommella, a proposito dei dazi imposti da Donald Trump. Una decisione che per Tremonti segna “l’inevitabile” conclusione dell’era della globalizzazione.Più volte ministro dell’Economia nei governi di Silvio Berlusconi, Tremonti indica una data precisa: gennaio 1995, quando col vertice di Marakesh si sancì la nascita dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, atto finale dell’Uruguay Round sul libero scambio e il libero commercio. Unlimitednews.it - Tremonti “I dazi sono la fine del whatever mistake” Leggi su Unlimitednews.it MILANO (ITALPRESS) – “Come scrivo nel mio ultimo libro Guerra o pace, siamo di fronte alla rottura della storia come avvenuto nel ‘500 e questa rottura ha iniziato a manifestarsi tra il 1992 e il 1995: lì è cominciata la globalizzazione”. Lo dice Giulio, presidente della commissione Esteri della Camera, intervistato dal direttore di Milano Finanza, Roberto Sommella, a proposito deiimposti da Donald Trump. Una decisione che persegna “l’inevitabile” conclusione dell’era della globalizzazione.Più volte ministro dell’Economia nei governi di Silvio Berlusconi,indica una data precisa: gennaio 1995, quando col vertice di Marakesh si sancì la nascita dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, atto finale dell’Uruguay Round sul libero scambio e il libero commercio.

Tremonti "I dazi sono la fine del whatever mistake". Tremonti, l’era dei dazi è la fine del Whatever mistake. Dazi di Trump contro l'Ue, Tremonti: "Cifra aggressiva e ideologica. È la fine della globalizzazione". Dazi, Giulio Tremonti: "È finita la globalizzazione" | .it. Dazi Usa, Tremonti a Mortara: ”Sono arrivati dopo 30 anni di politiche folli”. Dazi Usa e accordo Mercosur, l’allarme di Coldiretti: meno export e più tarocchi. Ne parlano su altre fonti

Tremonti: i dazi sono la fine del Whatever Mistake - La bomba nucleare sganciata sui mercati da Donald Trump con l'imposizione di dazi, del 20% nel caso dell'Unione Europea e del 34% nel caso della Cina, non ha precedenti storici ma segna ... (milanofinanza.it)

Tremonti, l’era dei dazi è la fine del Whatever mistake - «La fine della globalizzazione è iniziata trent’anni fa e nel nuovo millennio è rimasta in piedi grazie alla finanza che in maniera artificiale ha tenuto in vita un cadavere» dice l’attuale presidente ... (milanofinanza.it)

Dazi di Trump contro l'Ue, Tremonti: "Cifra aggressiva e ideologica. È la fine della globalizzazione" - «Al di là dei numeri è una cifra molto aggressiva e molto ideologica». È il commento dell’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti dopo cheTrump ha annunciato dazi al 25% sull’import di auto ... (iltempo.it)