Tre morti e un ferito Dramma sulla statale schianto tra auto e tir

È di tre il tragico bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 8 aprile, sulla strada Romea. Lo scontro si è verificato nel territorio del comune di Codevigo, in provincia di Padova. Terribile lo spettacolo che si è presentato davanti ai soccorritori, avvertiti da alcuni automobilisti in transito. Ancora da chiarire la dinamica, quello che è certo è che il sinistro ha coinvolto un'automobile ed un tir. A bordo dell'utilitaria, una Renault Scenic, viaggiavano tre ferraresi che procedeva in direzione di Chioggia e che, dalle prime ricostruzioni, pare abbia invaso la corsia opposta su cui stava viaggiando il camion. Probabilmente lo scontro è avvenuto per un sorpasso azzardato.