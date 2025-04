Tre cose che forse non sai su Bayern Monaco e Inter

Bayern Monaco e Inter, in programma questa sera all’Allianz Arena. Per continuare a sognare il Triplete e conquistare un posto tra le migliori quattro d’Europa, la squadra di Simone Inzaghi dovrà superare l’ostacolo tedesco in una doppia sfida ad altissima tensione.Sia i nerazzurri che i bavaresi arrivano all’appuntamento con diverse assenze pesanti, rendendo ancora più determinante l’approccio mentale, lo spirito di squadra e la capacità di sacrificio. Inzaghi dovrà scegliere con attenzione l’undici titolare in grado di impensierire il club di Harry Kane, leader offensivo dei tedeschi.Nel frattempo, gli altri match dei quarti di finale vedranno il Real Madrid di Ancelotti impegnato in una trasferta complicata contro l’Arsenal all’Emirates Stadium, dopo una settimana difficile tra la semifinale di Copa del Rey e il ko in Liga contro il Valencia. Ilnerazzurro.it - Tre cose che forse non sai su Bayern Monaco e Inter Leggi su Ilnerazzurro.it È tempo di Champions League e il grande calcio europeo torna protagonista con le gare d’andata dei quarti di finale. I riflettori sono puntati sulla super sfida tra, in programma questa sera all’Allianz Arena. Per continuare a sognare il Triplete e conquistare un posto tra le migliori quattro d’Europa, la squadra di Simone Inzaghi dovrà superare l’ostacolo tedesco in una doppia sfida ad altissima tensione.Sia i nerazzurri che i bavaresi arrivano all’appuntamento con diverse assenze pesanti, rendendo ancora più determinante l’approccio mentale, lo spirito di squadra e la capacità di sacrificio. Inzaghi dovrà scegliere con attenzione l’undici titolare in grado di impensierire il club di Harry Kane, leader offensivo dei tedeschi.Nel frattempo, gli altri match dei quarti di finale vedranno il Real Madrid di Ancelotti impegnato in una trasferta complicata contro l’Arsenal all’Emirates Stadium, dopo una settimana difficile tra la semifinale di Copa del Rey e il ko in Liga contro il Valencia.

