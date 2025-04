Tre condanne all’ergastolo per quattro omicidi nel Napoletano

omicidi di camorra nel Napoletano.Lo stesso giudice, sempre su richiesta dello stesso pm, ha rinviato a giudizio il boss Vincenzo D’Alessandro e l’altro imputato Sergio Mosca a cui la Dda contesta di essere i mandanti dell’omicidio del consigliere comunale del Pd di Castellammare di Stabia (Napoli) Luigi Tommasino, assassinato il 3 febbraio 2009. Un omicidio, quello del consigliere comunale, che ha già visto le condanne dei sicari ma il cui movente è ancora avvolto nel mistero. Anteprima24.it - Tre condanne all’ergastolo per quattro omicidi nel Napoletano Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiIl giudice per le udienze preliminari di Napoli Federica De Bellis, accogliendo le richieste della Procura di Napoli (pm antimafia Giuseppe Cimmarotta) ha inflitto l’ergastolo agli imputati Paolo Carolei, Antonio Lucchese e Catello Romano, accusati, a vario titolo, di avere organizzato e di essere stati gli esecutori materiali di diversidi camorra nel.Lo stesso giudice, sempre su richiesta dello stesso pm, ha rinviato a giudizio il boss Vincenzo D’Alessandro e l’altro imputato Sergio Mosca a cui la Dda contesta di essere i mandanti dell’o del consigliere comunale del Pd di Castellammare di Stabia (Napoli) Luigi Tommasino, assassinato il 3 febbraio 2009. Uno, quello del consigliere comunale, che ha già visto ledei sicari ma il cui movente è ancora avvolto nel mistero.

