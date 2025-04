Laspunta.it - Tre arresti e otto denunciati. Operazione dei Carabinieri

Leggi su Laspunta.it

Blitz deinelle zone di Anzio, Nettuno e Ardea durante un servizio straordinario di controllo del territorio. L’, finalizzata al contrasto della criminalità diffusa e al rafforzamento della sicurezza urbana, ha portato all’arresto di tre persone e alla denuncia a piede libero di altre.Durante i controlli, i militari hanno rinvenuto un ciclomotore risultato rubato a Roma lo scorso 30 marzo. Il mezzo è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario. Le forze dell’ordine hanno inoltre effettuato ispezioni in diversi esercizi commerciali, controlli stradali e verifiche domiciliari.Uno degli arrestati, un 32enne già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento, mentre un altro è stato fermato per evasione daglidomiciliari.