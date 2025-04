Trevisotoday.it - Travolto da un'ambulanza mentre porta a passeggio i cani, prosciolto autista del Suem 118

Il fatto non sussiste. Questa la decisione del gup Piera De Stefani che oggi, 8 aprile, ha emesso il non luogo a procedere per F.T., 64enne di Vittorio Veneto che alla guida di un mezzo del 118 la sera dell'8 febbraio del 2024 investì e uccise a Conegliano Adriano Canzian, pensionato di 75 anni.