Lanazione.it - Travolto da lastra di vetro: tragica fine di un ingegnere in cantiere, “Era un’istituzione”

Massa, 8 aprile 2025 – Paolo Mariottoni, 56 anni, era un vera e popria istituzione per quanto riguarda le strutture in. Era l’titolare della Mariottoni Engineering, la società della Mariottoni Group Massa che si occupa appunto della progettazione di strutture in. Un’esperienza ventennale alle spalle dell’azienda nella produzione di componenti ine vetrate isolanti per l’edilizia e l’arredamento, con un team affiatato di esperti, pronti ad affiancare e supportare architetti, progettisti, ingegneri, aziende edili e privati, durante la progettazione e la realizzazione di qualsiasi elemento in. Trovato morto nella stanza d’hotel. Era un operaio in trasferta di 25 anni. Tragedia per un aretino La Mariottoni Group Massa, come detto, unisce due società, quelle dei fratelli Paolo ed Enrico Mariottoni: la Mariottoni Engineering a Massa, appunto, di Paolo e la Mesa, a Carrara, del fratello Enrico, geologo, specializzata nel settore dell’investigazione del sottosuolo e delle indagini ambientali, geognostiche e geotecniche.