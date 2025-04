Anteprima24.it - Trasporti, Ferrante (Mit): “Consegnati lavori nuovo lotto Battipaglia-Taranto, opera è salto di qualità”

Tempo di lettura: 2 minuti“Con la consegna deirelativi alprioritario Grassano-Bernalda, la velocizzazione della linea ferroviaria-Potenza-Metaponto-continua a registrare progressi importanti. Il contestuale via libera di Rfi all’iter per l’approvazione del progetto esecutivo relativo agli interventi nella stazione di Contursi, in provincia di Salerno, è un ulteriore tassello dell’ammodernamento della direttrice. Il complesso degli interventi previsti lungo la linea traassume un ruolo strategico, garantendo la riduzione dei tempi di percorrenza e l’accesso ad una linea ferroviaria dai massimi standard prestazionali a interi territori: un vero e propriodiper i collegamenti tra Campania, Basilicata e Puglia e per lo sviluppo infrastrutturale di tutto il Mezzogiorno”.