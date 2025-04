Ilrestodelcarlino.it - Trasanni ha dato l’addio a Martina Sacchi, l’amata sarta del paese

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

era nata l’11 novembre 1926 nella frazione didove ha vissuto per tutta la sua vita e dove si è spenta il 3 aprile scorso: da giovanissima aveva dimostrato la sua grande attitudine per il cucito, tanto da “sgattaiolare” di casa alle prime luci del mattino per andare ad imparare il mestiere da unaesperta e conosciuta e far diventare una professione la sua grande passione. Durante la seconda guerra mondiale, aveva conosciuto le paure dell’occupazione tedesca nele in città, tanto da temere per la vita di suo padre, che seppur non appartenente alle brigate partigiane, aveva aiutato alcuni compaesani a nascondersi dai rastrellamenti. Finita la guerra, aveva intensificato la sua attività ed era diventata ladel: per tante signore dima anche di Urbino aveva realizzato abiti di tutte le fatture, persino per le spose e da sera, ed aveva continuato a lavorare nel laboratorio a casa per più di 60 anni, proseguendo per la famiglia fin dopo i 90 anni di età.