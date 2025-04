Ilrestodelcarlino.it - Trapianti di organi nelle Marche: quali sono i comuni più generosi

Ancona, 8 aprile 2025 – Con 604 abitanti, 34 dichiarazioni presentate e 34 consensi è Pietrarubbia, in provincia di Pesaro Urbino, il comune più generoso delleper la donazione degli. Il piccolo comune, infatti, spicca in cima alla classifica stilata dal Centro nazionale, seguito da altre due realtà altrettanto piccole ma altrettanto virtuose: Muccia e Castelsantangelo sul Nera. Il report A descrivere la situazione nazionale arriva il report del Centro nazionale, che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione die tessuti registrate nel 2024 al rinnovo delle carte d'identitàanagrafi di 7.497italiani. A caratterizzare Il 2024 è stato un diffuso aumento delle opposizioni rispetto agli anni precedenti. Il report, diffuso in vista della Giornata nazionale della donazione degli, prende in analisi come indicatori la percentuale dei consensi, quella delle astensioni e il numero dei documenti emessi.