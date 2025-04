Panorama.it - Tram e design a Milano: le esperienze più originali del Fuorisalone 2025

Simbolo di unain equilibrio tra passato e futuro, durante laWeek, ilsi trasforma da semplice mezzo di trasporto in teatro in movimento. Una passerella urbana, ma anche osservatorio privilegiato sul fermento creativo che attraversa la città. Le sue linee storiche, che collegano i quartieri simbolo del, diventano luoghi dove si intrecciano nuovi linguaggi visivi, tendenze e racconti. In questo equilibrio dinamico, ildiventa parte integrante del racconto milanese, grazie alle collaborazioni con brand del calibro di Swarovski, De’ Longhi e Marvis, ognuno capace di offrire un’interpretazione inedita di questo mezzo di trasporto iconico. Si parte proprio da Swarovski che celebra i suoi primi 130 anni di storia e savoir faire con un fitto programma di iniziative che si animano proprio durante laWeek.