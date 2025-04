Tragico schianto tra un' auto e un camion | morti 3 ferraresi Chi sono le vittime

Strage sulla Romea. E' di 3 morti il pesantissimo bilancio di un incidente avvenuto martedì pomeriggio, intorno alle 15, all'altezza della frazione di Rosara di Codevigo (Padova). Come riporta Padovaoggi, a scontrarsi sono stati un camion che trasportava legnami - condotto da un 54enne residente.

