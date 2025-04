Tragico schianto sulla Romea | tre morti e un ferito in un frontale tra auto e tir

morti e un ferito il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio dell’8 aprile sulla strada statale Romea, nel territorio di Codevigo, in provincia di Padova. A scontrarsi frontalmente, in un impatto violentissimo, sono stati un tir e una Renault Scenic con a bordo tre persone provenienti dal Ferrarese.Secondo una prima ricostruzione, la vettura stava viaggiando in direzione Chioggia quando, probabilmente nel tentativo di effettuare un sorpasso azzardato, ha invado la corsia opposta, finendo per schiantarsi frontalmente contro il camion.Due dei tre occupanti dell’auto sono deceduti sul colpo, mentre la terza vittima è morta poco dopo il trasporto all’ospedale di Padova, dove era stata portata in codice rosso dall’elicottero del Suem 118. Il conducente del tir, rimasto ferito in modo lieve, è stato soccorso sul posto. Thesocialpost.it - Tragico schianto sulla Romea: tre morti e un ferito in un frontale tra auto e tir Leggi su Thesocialpost.it È di tree unil bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio dell’8 aprilestrada statale, nel territorio di Codevigo, in provincia di Padova. A scontrarsi frontalmente, in un impatto violentissimo, sono stati un tir e una Renault Scenic con a bordo tre persone provenienti dal Ferrarese.Secondo una prima ricostruzione, la vettura stava viaggiando in direzione Chioggia quando, probabilmente nel tentativo di effettuare un sorpasso azzardato, ha invado la corsia opposta, finendo per schiantarsi frontalmente contro il camion.Due dei tre occupanti dell’sono deceduti sul colpo, mentre la terza vittima è morta poco dopo il trasporto all’ospedale di Padova, dove era stata portata in codice rosso dall’elicottero del Suem 118. Il conducente del tir, rimastoin modo lieve, è stato soccorso sul posto.

Tragico schianto tra un'auto e un camion: morti 3 ferraresi. Chi sono le vittime. Incidente sulla Romea, tre feriti, di cui una donna in codice rosso. MIRA | LA VITA DI ALICE SPEZZATA A 33 ANNI, IL SINDACO: «PRONTO AD AIUTARE LA MAMMA». Incidente tra una moto e uno scooter sulla Romea: motociclista muore, l'altro conducente è disperso nel canale. Tragico schianto sulla Romea: un morto e tre feriti. Auto si schianta contro un tir: tre morti. Ne parlano su altre fonti

Strage sulle strade, morti tre ferraresi dopo un incidente frontale tra un Tir e un’auto - Tre morti e un ferito: è il pesantissimo bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle 15 di oggi, martedì 8 aprile, lungo la statale Romea al km 103 nel comune di Codevigo (Padova). A… Leggi ... (informazione.it)

Orrore in Romea: tre morti - Un pomeriggio che si è trasformato in tragedia sulla Strada Statale Romea, nei pressi di Codevigo (Padova), dove un violento scontro tra un'automobile e un mezzo pesante ha causato la morte di tre per ... (polesine24.it)

Tragico incidente sulla statale Romea: due morti e tre feriti in scontro tra auto e mezzo pesante - Due morti e tre feriti in un incidente stradale sulla statale Romea a Codevigo, riaccendono il dibattito sulla sicurezza stradale e la necessità di misure preventive nella comunità locale. (gaeta.it)