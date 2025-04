Dayitalianews.com - Tragico incidente sulla A21 Torno-Piacenza: perde la vita un camionista di 53 anni

L’uomo aveva accostato il mezzo prima della barriera di Villanova d’AstiUn gravesi è verificato oggiA21 Torino-, provocando la morte di un autotrasportatore di 53. Il dramma si è consumato inalle 12:00, nei pressi della barriera autostradale di Villanova d’Asti, in direzione.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe fermato il proprio tircorsia d’emergenza, probabilmente per effettuare un controllo al veicolo. In quel momento, un altro mezzo pesante, sopraggiunto a velocità, lo avrebbe investito in pieno, senza lasciargli alcuna possibilità di salvarsi.Sul luogo della tragedia è intervenuta prontamente la Polizia Stradale, mentre i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.