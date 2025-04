Dayitalianews.com - Tragico incidente sul lavoro nel Cremonese, operaio muore schiacciato sotto una pressa

Leggi su Dayitalianews.com

Si registra un ennesimosulnel: undi 58 anni ha tragicamente perso la vita durante l’attività lavorativa presso un’azienda del settore giardinaggio a Casalmaggiore, in provincia di Cremona.L’si è verificato poco oltre le 10 di questa mattina. Dai primi rilievi, pare che l’uomo sia finitounaschiaccia cartone senza che nessuno potesse intervenire per aiutarlo. Al momento del disastro, infatti, non sembrava esserci altra gente nei dintorni e non è ancora chiaro se l’individuo abbia subito un improvviso malore prima di cadere e rimanere imprigionato dal macchinario. I soccorsi dell’Areu 118, giunti prontamente sul posto, non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso.Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dell’Ats competenti per gli infortuni sul