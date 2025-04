Tragico incidente a Milano | travolta da una moto Maricela Rivas Hernandez muore a 29 anni

anni ha perso la vita nella mattinata di martedì 8 aprile a Milano, in seguito a un violento impatto con una moto all’incrocio tra via Bazzi e viale Toscana, nei pressi dell’Università Bocconi. La ragazza, identificata come Maricela Rivas Hernandez, è deceduta poche ore dopo il ricovero all’ospedale Niguarda, dove era stata trasportata in condizioni disperate.L’incidente è avvenuto intorno alle 8:20 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali, in prossimità della fermata della linea 90-91, lungo la corsia preferenziale. In quel momento sopraggiungeva una motocicletta, condotta da un 28enne, che avrebbe tentato una brusca frenata senza però riuscire a evitare lo scontro.Il motociclista, dopo l’impatto, ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato a terra dopo una scivolata di diversi metri. Thesocialpost.it - Tragico incidente a Milano: travolta da una moto, Maricela Rivas Hernandez muore a 29 anni Leggi su Thesocialpost.it Una giovane donna di 29ha perso la vita nella mattinata di martedì 8 aprile a, in seguito a un violento impatto con unaall’incrocio tra via Bazzi e viale Toscana, nei pressi dell’Università Bocconi. La ragazza, identificata come, è deceduta poche ore dopo il ricovero all’ospedale Niguarda, dove era stata trasportata in condizioni disperate.L’è avvenuto intorno alle 8:20 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali, in prossimità della fermata della linea 90-91, lungo la corsia preferenziale. In quel momento sopraggiungeva unacicletta, condotta da un 28enne, che avrebbe tentato una brusca frenata senza però riuscire a evitare lo scontro.Ilciclista, dopo l’impatto, ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato a terra dopo una scivolata di diversi metri.

