Ilgiorno.it - Tragedia sul lavoro a Casalmaggiore: morto un uomo di 58 anni

(Cremona), 8 aprile 2025 – Undi 58ha perso la vita a seguito dell’ennesimo infortunio sul. Lasi è consumata questa mattina, intorno alle 10, in un impianto di via Cà de Bruni 1 a Roncadello di. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti immediatamente un’ambulanza e un secondo mezzo di soccorso ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. L’è deceduto sul luogo di. Allertati anche l’Ast della Val Padana, i carabinieri della compagnia die i vigili del fuoco di Mantova. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.