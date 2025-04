Tragedia infinita ritrovato il corpo di una delle sorelline scomparse

Tragedia di Bahia Blanca: dopo oltre un mese di ricerche è stato ritrovato il corpo di una delle due sorelline scomparse durante la devastante inondazione che il 7 marzo ha colpito la città argentina. Si tratta della bimba di 5 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto a circa 40 chilometri di distanza dal luogo dell'incidente. Ancora nessuna traccia della sorellina più piccola, di appena un anno, che risulta tuttora dispersa.Secondo le ricostruzioni, la famiglia si trovava a bordo della propria automobile quando è stata sorpresa dall'improvvisa esondazione di un corso d'acqua. Le acque hanno travolto il veicolo, e da quel momento è iniziata una lunga e dolorosa operazione di ricerca. I genitori erano riusciti a mettersi in salvo, ma delle bimbe si erano perse le tracce.Il ritrovamento, avvenuto a distanza di oltre trenta giorni, conferma la forza distruttiva dell'alluvione e la drammaticità dell'accaduto.

