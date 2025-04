Thesocialpost.it - Tragedia dei Murazzi, le telefonate shock di Sara Cherici dopo la tragedia

Leggi su Thesocialpost.it

La condanna a 16 anni di reclusione perè stata motivata dalla mancata interiorizzazione delle proprie responsabilità e dalla assenza di pentimento. La giovane, una delle cinque persone coinvolte nel grave incidente del 21 gennaio 2023, è stata giudicata colpevole di concorso morale nel tentato omicidio pluriaggravato di Mauro Glorioso, un giovane studente di medicina che è rimasto invalidato a vitaessere stato colpito dalla bicicletta lanciata dai, a Torino.La corte, presieduta da Immacolata Iadeluca e con il giudice estensore Federica Florio, ha escluso le circostanze attenuanti per, rilevando che la sua condotta processuale ha dimostrato una totale mancanza di presa di coscienza del delitto. Le giustificazioni addotte dalla difesa, che parlavano di una ragazza fragile e di una non piena partecipazione all’idea di lanciare la bici, non sono state accolte.