Tragedia all'asilo nido: neonata di sei mesi trovata senza vita nella culla

Teramo - Una comunità sconvolta dalla perdita improvvisa di una bambina, mentre si indaga sulle cause del decesso avvenuto durante il riposo pomeridiano.? Un evento drammatico ha colpito la comunità di Torano Nuovo, in provincia di Teramo, dove unadi appena seiè statapriva didell'"Bimbi a bordo". La piccola, secondogenita di una coppia residente ad Ancarano, è stata scopertasegni dida un'educatrice intorno alle 16:30, durante il consueto riposo pomeridiano. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori del 118, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. La bambina non presentava alcuna patologia pregressa né aveva manifestato sintomi che potessero far presagire una simile. Le autorità competenti, coordinate dal pubblico ministero Francesca Zani, hanno disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso, ipotizzando una possibile sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS).