Tragedia a Padova, sulla Statale Romea, auto si schianta contro un tir: tre morti e un ferito

Due delle persone a bordo dell’sono decedute sul colpo, la terza in ospedale. Solo qualche contusione per il conducente del camion.Terribile incidente stradale nel pomeriggio di oggi, martedì 8 aprile,strada, nel territorio comunale di Codevigo, in provincia di. Nello schianto sono morte tre persone e un’altra è rimasta ferita. A scontrarsi frontalmente un tir guidato da un 54enne residente a Giavera del Montello, nel Trevigiano, e una Renault Scenic con a bordo tre persone residenti in provincia di Ferrara. L’impatto è stato terrificante. Due delle persone che viaggiavano insono morte sul colpo; la terza è deceduta poco dopo all’ospedale didove era stata portata dall’elicottero del Suem 118 in codice rosso. Il conducente del camion, ha riportato solo qualche contusione e sarà sentito dagli investigatori della Polizia Stradale per tentare di ricostruire gli ultimi istanti che hanno preceduto lo schianto.