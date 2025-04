Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-04-2025 ore 20:30

LuceverdeBuonasera e ben trovati all'ascolto in uscita dae si procede ancora incolonnati sulla Cristoforo Colombo direzione Ostia tra via di Mezzocammino e via di Malafedescorrevole sul resto della capitale alle porte disulla diramazione dinord Vi ricordo che tra le 22 e le 5 Prima era chiuso il tratto compreso tra il video con l'auto sole e Fianono direzioneun'altra chiusura interesserà l'autostrada A24 laTeramo è tra le 22 e le 6 sarà chiuso per chi proviene da Teramo lo svincolo di azione sullaNapoli direzione Napoli dettagli di queste ed altre notizie come sempre sul sito.luceverde.it da Massimo veschi è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale