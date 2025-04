Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-04-2025 ore 19:30

LuceverdeBuonasera e ben trovati all'ascolto abbiamo al momento code per incidente sulle due carreggiate del raccordo anulare tra Laurentina e Pontina altro incidente con code in carreggiata interna tra la centrale del latte e La Rustica incidente poi sulla via Laurentina e rallenta ilnelle due direzioni lungo l'attraversamento del quartiere Laurentino trafficata la tangenziale nelle due direzioni tra Corso di Francia e Salaria verso San Giovanni e tra Lanciani e Salaria direzione Stadio Olimpicoin aumento in uscita dacon code sulla Cristoforo Colombo direzione Ostia tra il raccordo e via di Malafede Ma anche sulla via Pontina dall'Eur al raccordo e poi in entrata in città tra Spinaceto e il raccordo anulare dettagli di queste ed altre notizie sul sito