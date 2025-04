Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-04-2025 ore 18:30

Luceverdeben trovati all'ascolto Buona sera sul Raccordo Anulare troviamo con dei clienti pere piccoli incidenti sulla carreggiata interna tra la Bufalotta è l'uscita per la situazione analoga sulla carreggiata esterna anche qui abbiamo rallentamenti con code a tratti tra laFiumicino e la Casilina trafficate anche la tangenziale direzione San Giovanni con code tra Corso di Francia e Salaria in uscita datroviamo lunghe code sulla Cristoforo Colombo direzione Ostia tra il raccordo e via di Malafede Ma anche sulla via Flaminia e sulla via Salaria ilrisulta già intenso dei tagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo veschi è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde//04/08/filef78149c3-3d33-4f0a-8415-9dd0670377f1PmCADtRuPor2kOWZ3i1.