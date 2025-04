Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-04-2025 ore 16:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità percorsi di nuovo regolari perline 105 m c n 11 è stata riaperta alla Circonvallazione Casilina nel tratto compreso tra via del Pigneto e via Luigi Filippo De magistris intanto proseguono i lavori per la nuova stazione Pigneto a Quadraro riaperta ieri via Sestio menas al termine di un lungo e complesso cantiere iniziato a fine marzo dello scorso anno dopo l'apertura di una voragine i lavori coordinati dal dipartimento lavori pubblici sono durati 12 mesi per un importo base di €500000 in centro proseguono le limitazioni alla viabilità per la visita dei reali inglesi che ha comportato oggi chiusure tra Quirinale Piazza Venezia e Colosseo domani sono previste chiusure in via del Corso Corso Rinascimento e nella zona di Testaccio a Montesacro prosegue la chiusura al transito di viale Tirreno all'altezza di Piazza Capri in direzione di viale Joniodeviato https://storage.