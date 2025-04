Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-04-2025 ore 11:30

Luceverdeben trovati dalla redazione code per incidente sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare dalla Casilina E l'appia al di fuori del raccordo è chiusa la via Cassia all'altezza delle due direzioni per la presenza di carichi dispersi sulla carreggiata code perintenso sul tratto Urbano della A24-l'aquila-teramo tra Portonaccio e la tangenziale est rallentamenti sulla tangenziale est perintenso tra via Prenestina & viale Castrense in direzione San Giovanni per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde//04/08/filed521773a-5dc8-4ae0-a12c-f61399feb69aPmCADtRuPor2oJGhiwA.