Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-04-2025 ore 08:30

LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione code perintenso sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare dalla Casilina e l'abbia mentre in esterna ci sono da Prenestina e Tiburtina o delle Entrate asulla diramazionesud e il tratto Urbano della A24L'Aquila rispettivamente da Torrenova a raccordo anulare è dal raccordo anulare tangenziale est incolonnamenti perintenso sulla stessa tangenziale est tra via Nomentana e via Salaria in direzione Stadio Olimpico intenso ilsulla via Flaminia con cuore L'albero in via Due Ponti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria Concorde da via di Villa Spada è l'aeroporto dell'Urbe per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it te Tiziana al pane tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale