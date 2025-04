Romadailynews.it - Traffico Lazio del 08-04-2025 ore 17:30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ci sono notevole difficoltà la carreggiata interna del raccordo anulare a causa di un incidente avvenuto al km 2 e 200 Ci troviamo tra le uscite di Montespaccato e di Boccea in direzione Salaria Al momento ilè bloccato ed è stata disposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Montespaccato ci sono incolonnamenti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino sulla restante percorso del raccordo ildalla loro è indicato molto intenso abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna dalla Nomentana allo svincolo La Rustica in carreggiata esterna code a tratti dal video con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana difficoltà anche nel quadrante Sud dove nell'ottavo Municipio va via Ardeatina è chiusa alper un incidente tra via meropia e via nesazio ci troviamo Nelle vicinanze del sacrario delle Fosse Ardeatine incidente a Cristoforo Colombo con le code segnalate a ridosso di via Ermanno Wolf Ferrari in direzione del centro la zona è quella dell'infernetto proseguiranno fino al 9 maggio i lavori in via della Pisana che resta chiusa tra via di Ponte Galeria via di Monte stallonara questa notte tra le 21 le 5:30 modifica alla viabilità interesseranno l'aria tra piazza Albania e viale Aventino con chiusure e deviazioni raccomandiamo tutte le cautele del caso